Lotofácil da Independência vai pagar R$ 80 milhões no feriado

As apostas para a Lotofácil da Independência podem ser feitas até as 19h deste quarta-feira (6).

O prêmio de R$ 80 milhões, do concurso 1557, será sorteado amanhã (7), a partir das 9h, no Caminhão da Sorte da Caixa, no Parque da Independência, em São Paulo.

Para levar a bolada, é preciso acertar os 15 números da Lotofácil. O prêmio não acumula. Se ninguém acertar as 15 dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores com o maior número de dezenas.

Para jogar na Lotofácil da Independência, basta marcar de 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis no volante, ou deixar o sistema escolher. Ganha quem tiver 11, 12, 13, 14 ou 15 acertos.

A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2.

Os bolões da Caixa têm preço mínimo de R$ 32 e cada cota não pode ser inferior a R$ 2,50.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.