Líder do DEM não quer união entre Ricardo e Maranhão para 2018

O deputado federal e líder do DEM na Câmara dos Deputados em Brasília, Efraim Filho, comentou sobre as notícias da possível reaproximação do senador José Maranhão (PMDB) e o governador Ricardo Coutinho (PSB) para as eleições de 2018.

Efraim entende que a adesão do peemedebista seria para sair na cabeça da chapa e ele não concorda com isso, pois, por inúmeras vezes, Maranhão não queria a aliança se não fosse para ele ocupar este espaço.

O democrata, aliado de Ricardo, acredita que o PSB deve fortalecer a base e estadualizar o nome do secretário João Azevedo, para que o mesmo grupo, quer forma a aliança da situação, continue.

– O PMDB jamais cogita qualquer aliança com o governador, se não for para ocupar a cabeça da chapa, e a partir do momento que o PSB continua insistindo nessa tese, fragiliza sim a pré-candidatura de João Azevedo. Acho que o grupo do governador já tem partidos formatando essa aliança, que ganharam a eleição no passado e podem ganhar novamente. Não precisa ir atrás do PMDB que não quer, porque tem a ala que quer a aliança, mas Maranhão não quer, então pra que insistir nessa questão? questionou o deputado.

Ainda sobre as eleições de 2018, Efraim disse esperar que a aliança com o governador Ricardo Coutinho continue.

Ele ressaltou que o Democratas tem ‘envergadura para ocupar espaço na chapa’.

– Aliança não se constrói com monólogo e sim com diálogos e é preciso que se tenha reciprocidade e que se escute os aliados para formação da chapa majoritária. O democráticas tem envergadura e capilaridade para poder ocupar um espaço nessa chapa. Atuamos em mais de 20 prefeituras, que representa cerca de 10% da Paraíba. A palavra não é reivindicação e sim construção de oportunidade e entendimento – pontuou.

As informações são da Rádio Correio FM.