Líder de Cartaxo atesta que prefeito está tranquilo quanto ao tema CPI da Lagoa

O líder do governo na Câmara de Vereadores de João Pessoa, Milanez Neto (PTB) afirmou que o prefeito Luciano Cartaxo está tranquilo em relação à volta do tema da instalação da CPI da Lagoa levantado pela bancada de oposição, após o anúncio da CAIXA de suspensão da devolução de recursos da ordem de R$ 10 milhões supostamente desviados pela gestão municipal.

Segundo ele, o prefeito está consciente do que fez ao revitalizar a Lagoa do Parque Solon de Lucena e o que a bancada governista tem de fato é a devolução de recursos referentes ao Projeto Jampa Digital no valor de R$ 3,2 milhões e que foram divididos em 36 parcelas e a Prefeitura vem pagando.

“Esse é o fato concreto de devolução de recursos por parte da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que sabemos. Vamos esperar a finalização do inquérito da Polícia Federal e da investigação do Ministério Público, mas vamos continuar com a mesma tranqüilidade que mantivemos ao longo desse tempo e com a certeza que o prefeito fez o certo”, atestou.

Milanez Neto ainda ironizou a intenção do líder da oposição em tentar convencer governistas a assinarem o requerimento de instalação da CPI. Contudo, ele afirmou não ter o controle da bancada, mas que sabe do companheirismo e dos ideais de cada um.

“Cada um tem sua independência e sua consciência. Eu não estou aqui tratando com animais para dizer que façam isso ou aquilo. Tenho amigos vereadores e vou continuar fazendo o bom diálogo entre eles. Essa história da CPI da Lagoa é um tema requentado e toda vez que a oposição precisa de algo levanta a CPI, mas o tiro acaba saindo pela culatra”, completou,