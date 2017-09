Lara Sales homenageia em Campina Grande cantoras do rádio

A Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura e Teatro Municipal, apresenta nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, dentro da programação do Projeto Quartas Acústicas a cantora Lara Sales em uma homenagem às cantoras do rádio.

Foto: Divulgação

No repertório nomes como Dalva de Oliveira, Núbia Lafayette, Carmem Miranda, Ângela Maria, Emilinha Borba, Maysa entre outros.

A apresentação acontece na Sala Paulo Pontes do Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande-PB, às 20 horas.

Os ingressos estão à venda aos preços de R$ 10,00 (meia-entrada) e R$ 20,00 (inteira).