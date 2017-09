Juiz federal toma posse como membro efetivo do TRE-PB

Foto: Ascom

O juiz federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga tomou posse como membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba nesta segunda-feira (4), em sessão solene presidida pela desembargadora Maria das Graças Morais Guedes, na presença dos juízes-membros: desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, juíza Michelini de Oliveira Dantas Jatobá, juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior, dos juristas Breno Wanderley César Segundo e Paulo Wanderley Câmara, além do procurador regional eleitoral, Marcos Alexandre Bezerra Wanderley de Queiroga e do diretor geral do TRE-PB, André Soares Cavalcante.

Em nome do Tribunal, o vice-presidente, desembargador Romero Marcelo deu boas vindas ao empossado. “Cada novo membro que integra o TRE promove uma mudança de pensamento da Corte: o Tribunal se modifica e se eleva. Asseguramos à Vossa Excelência um corpo de profissionais prontos para ajudá-lo na sua tarefa. Todos nós o recebemos de braços abertos. A Paraíba o recebe com expectativa. Eu, particularmente, tenho a certeza de que, mais uma vez, toma assento neste Tribunal um grande jurista”, saudou.

Marcos Alexandre Wanderley Queiroga, procurador regional eleitoral, apresentou a trajetória profissional do juiz federal. “Estou hoje lisonjeado em realizar a saudação do novo membro desta Corte. O juiz federal Sérgio Murilo possui brilhante carreira, recém-saído da faculdade já era promotor de justiça. Como magistrado sempre proferiu decisões firmes e sensatas. Mais do que um profissional iluminado, é um homem de família”, afirmou.

O advogado Geraldo de Queiroga Lopes, pai do empossado, fez a saudação em nome da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“A posse de um juiz em um tribunal reveste-se de importância na modelagem da democracia, em especial a Justiça Eleitoral que desde o seu início tem contribuído para o fortalecimento da democracia brasileira. Dr. Murilo se preparou desde cedo para os embates da vida. Que Deus o ajude a fazer da grandeza de suas ações neste Tribunal, como pilar no edifício da cidadania, cuja construção se concretizará com os votos de cada cidadão”, celebrou.

Em seu discurso, o juiz federal Sérgio Murilo Queiroga agradeceu os discursos de saudação e rememorou momentos de sua trajetória de vida.

“Entre relatos e agradecimentos, findei por traçar uma breve história deste juiz que hoje ingressa neste Tribunal para, nos próximos dois anos, dar a sua contribuição à Corte que tem por missão constitucional, da qual decorrem todas as demais, assegurar a regularidade, a lisura e a plena efetividade do processo eleitoral. E convicto dessas finalidades, trago comigo o convencimento de que, por mais relevantes que sejam elas, não somos protagonistas do espetáculo. A missão de fazer valer as regras legais e constitucionais não nos exige assumir cenas, o que não se confunde com garantir e assegurar a sua melhor execução (…) Trago comigo uma história já construída em 17 anos de atuação no Ministério Público da Paraíba e na Magistratura Federal, esta mesma magistratura que integro há quase 15 anos e que ora me permite compor esta Corte Eleitoral. Asseguro, assim, aos meus colegas juízes federais ter a plena consciência da decência e da dignidade, da força de trabalho e do espírito público de todos aqueles que ocuparam esta cadeira ou que inspiraram aqueles que aqui estiveram”, ressaltou.

A posse do juiz Sérgio Murilo Queiroga contou com a presença de desembargadores da Justiça estadual, desembargadores federais, juízes federais e estaduais, procuradores, promotores, professores, advogados, servidores da Justiça Federal e Eleitoral, amigos e familiares do empossado.

Foto: Ascom

“O juiz federal Sérgio Murilo Queiroga é um dos magistrados mais preparados da 5ª Região. É um julgador culto, sensível e célere em seus julgamentos. Sem contar com os seus atributos de pessoa íntegra e devotada ao trabalho e à família, como deixou claro em seu discurso de posse. Com certeza exercerá o seu mandato com isenção e competência, dando continuidade ao trabalho que vem sendo feito pelos juízes federais que o precederam na Corte Eleitoral paraibana que, com toda certeza, fica ainda mais engrandecida com a chegada do juiz Sérgio Murilo”, enalteceu o desembargador federal Rogério Fialho, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Para o diretor do Foro da Justiça Federal na Paraíba, juiz federal Bruno Teixeira, “Dr. Sérgio Murilo dará continuidade ao excelente trabalho desempenhado pelos colegas que o antecederam na função. Ele é um juiz técnico e rigoroso, mas, por outro lado, humano, ponderado e com afinado senso de equidade. Nossa representação na Corte Eleitoral está em excelentes mãos”.