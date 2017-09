Jovem de 25 anos é encontrado morto em Campina Grande

O corpo de um jovem de 25 anos foi encontrado na manhã desta terça-feira (19) nas proximidades de um açude no bairro do Mirante, em Campina Grande, com cinco marcas de disparo de arma de fogo, de acordo com a Polícia Militar (PM).

Ainda conforme a PM, moradores do local onde a vítima foi encontrada informaram que ouviram o barulho de tiros na noite da segunda-feira (18), mas não identificaram de onde vinham nem do que se tratava.

Só na manhã de hoje pessoas que passavam pelo local avistaram o corpo do jovem Cássio de Almeida Ferreira, com marcas de tiro na nuca, no rosto e na região do tórax.

Segundo a PM, a vítima não tinha passagem pela polícia e tanto a motivação quanto a autoria deste crime estão sendo investigadas.