José Maranhão: “O PMDB não abre mão de ter candidato próprio ao governo”

Colocando dúvidas sobre uma possível aliança com o PSB, do governador Ricardo Coutinho, o senador José Maranhão do PMDB, durante o jantar em comemoração a seu aniversário na última sexta-feira, 15, em João Pessoa, reforçou o desejo de parte da cúpula paraibana pela candidatura própria em 2018.

Ele enfatizou que o PMDB da Paraíba não abre mão de ter candidatos ao governo do Estado e ele poderá ser o nome do partido.

-O que existe atualmente é uma posição pragmática do PMDB. O PMDB naquela célebre reunião da executiva estadual fez ver que o partido não abre mão de ter candidatos próprios ao governo do Estado. Me fizeram um apelo, eu me coloquei à disposição do partido e o que existe na realidade hoje é isso. Agora, depois desse fato da reunião da executiva do Estado, tem vindo solidariedade espontânea e apoio de todos os lados. Se tiver que ser candidato, eu serei dentro da visão de que é necessário e é possível unir as forças políticas da Paraíba para vencer as dificuldades que o estado atravessa no momento que o país inteiro está passando por uma crise econômica, uma crise social e, sobretudo, uma crise política sem precedentes –concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.