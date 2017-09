João Pessoa se prepara para integrar rede internacional de cidades inovadoras

foto: Secom/JP

Durante o encontro Internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington (EUA), o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, disse que foram iniciadas as primeiras tratativas para a inclusão de João Pessoa na Rede de Cidades Inovadoras e Competitivas.

De acordo com o gestor, já está em curso à construção do plano estratégico de competitividade da capital paraibana, que irá nortear novos indutores de investimentos nos próximos 20 anos.

A ação se inicia depois da conclusão da parte da Prefeitura no plano “João Pessoa, Cidade Sustentável”, que prevê um aporte de U$ 100 milhões em parceria com o BID.

“Esse é mais um passo importante para o planejamento sustentável da Capital. Mais do que preparar a cidade para um milhão de habitantes, estamos promovendo também a indução de novas atividades econômicas, reforçando a presença de João Pessoa no cenário internacional”, apontou.

Na capital americana, o evento “Cidades Inovadoras e Competitivas” irá se estender ao longo de toda esta quinta-feira (07), com conferencistas de várias partes do mundo.

Dentre os assuntos discutidos está o papel das parcerias público-privadas no desafio da construção do desenvolvimento das cidades, além de políticas inovadoras para redução do déficit habitacional nos municípios.