Ivonete diz que Romero é o melhor nome da oposição para 2018

A vereadora e presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Ivonete Ludgério (PSD), voltou a defender a candidatura de Romero Rodrigues (PSDB) ao governo do Estado, mesmo sendo do partido do prefeito de João Pessoa Luciano Cartaxo (PSD), que também tem intenção ao cargo.

Em entrevista nesta segunda-feira, 04, Ivonete frisou que está no PSD não a convite de Cartaxo, mas do deputado Rômulo Gouveia, que é presidente estadual da legenda.

– Meu coração e a minha torcida é por Romero Rodrigues, embora eu torça pela oposição sair unida. Tenho muito respeito pelo prefeito de João Pessoa, mas não estou no PSD a convite de Luciano Cartaxo, estou no partido para acompanhar meu marido, o deputado Manoel Ludgério, e a convite do deputado Rômulo Gouveia – comentou.

Ivonete reforçou que Romero tem condições de ser o candidato da oposição e que ele se credencia como o melhor nome do grupo.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM.