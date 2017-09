Interdição da principal avenida de Campina Grande deixa trânsito parado no Centro

Quem saiu de casa na manhã dessa terça-feira (5) e precisou passar pelo Centro de Campina Grande gastou um tempo a mais para conseguir chegar ao seu destino.

Foto: Paraibaonline

É que o trânsito ficou muito lento em algumas ruas centrais da cidade, chegando a ficar parado por mais de 30 minutos em alguns trechos, como foi o caso da rua Treze de Maio.

O motivo, de acordo com Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), foi a interdição da avenida Floriano Peixoto por conta da perícia na sede da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, onde um caixa eletrônico foi explodido na madrugada de hoje, o que acabou ocasionando muitos transtornos.

“Eu estou indo para o trabalho e já faz meia hora que fiquei parada aqui na Treze de Maio, normalmente passava só 15 minutos para chegar no trabalho, isso incluindo todo o meu deslocamento, já que moro na Liberdade e trabalho no Centro e passo por aqui em horário de pico. O trânsito não anda de jeito nenhum. Para piorar, as pessoas ainda ficam buzinando, aumentando ainda mais o caos”, relatou a servidora pública Amanda Nascimento, 30 anos.

Conforme o supervisor de trânsito da STTP, Jefferson Farias, a interdição acabou interferindo em toda a malha central de Campina Grande, prejudicando principalmente vias como a Treze de Maio, Venâncio Neiva, Maciel Pinheiro e Afonso Campos, de modo que agentes de trânsito da STTP estão nesses locais orientando as pessoas.

“A avenida Floriano Peixoto é central e via de acesso para muitos lugares. Quando mexemos nela mexemos em toda a cidade. A equipe da perícia está fazendo a retirada dos artefatos explosivos em direção ao bairro do Multirão, informou o supervisor de trânsito.

A avenida Floriano Peixoto foi liberada por volta das 9h.