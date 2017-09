Instituto São Vicente de Paulo passa por dificuldades e faz apelo à população

foto: Paraibaonline

A irmã Diana, do Instituto São Vicente de Paulo, em Campina Grande, afirmou em entrevista que o órgão está passando por dificuldades financeiras em virtude da crise econômica nacional e da diminuição das doações após a doação de R$100 mil por parte da cantora sertaneja Marília Mendonça.

Ela explicou que o instituto precisa resolver a questão de um hidrante para conseguir o alvará de funcionamento e que só esse serviço custa R$140 mil.

A irmã Diana ressaltou que o Instituto São Vicente de Paulo está abrigando atualmente 73 idosos, sendo 44 mulheres e 29 homens. Disse ainda que as despesas mensais da casa somam mais de R$200 mil na folha de funcionários e que é preciso que as autoridades públicas reconheçam a necessidade de doação e que a população se sensibilize e conheça o trabalho que é realizado na casa.

– A população de Campina Grande nos ajuda muito, mas no período de São João a cantora Marília Mendonça fez uma doação de R$100 mil e as doações diminuíram em 50%. As pessoas estão pensando que o São Vicente ficou rico com R$100 mil – disse.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.