INSS Digital em CG reduz pela metade prazo de despacho de benefícios

Com o objetivo de dar celeridade aos requerimentos, diminuir o tempo de concessão dos benefícios e modernizar o sistema, é que está sendo implantado em todo o país a Agência da Previdência Social Digital. A terceira deste tipo em funcionamento no Brasil, está localizada no bairro do Monte Santo em Campina Grande.

Nesta, é possível realizar a concessão de quatro benefícios: auxilio reclusão, pensão por morte, salário maternidade, e aposentadoria por idade e tempo de contribuição.

Na última semana, o presidente do INSS, Leonardo Gadelha, visitou o local e, em entrevista à TV Itararé, falou dos benefícios e funcionalidades do agência digital para a população.

– Hoje o órgão é eminentemente presencial e reativo. Ele depende da vinda do cidadão até as nossas estruturas, mas como o advento da agência digital, e mais do que isso, com a implementação da filosofia digital que chamamos de INSS Digital, vamos facultar aos cidadãos brasileiros a possibilidade de nos acessar por intermédio de um smartphone, computador e tablet – disse.

Leonardo ressaltou que, apesar da modernização, em momento algum o cidadão será privado da possibilidade de ir à uma agência comum.

– Queremos ofertar um canal alternativo. Isso se dá em função de duas razões. A primeira delas é que temos observado, ao longo dos últimos anos, um declínio da nossa força efetiva do trabalho. Em segundo lugar, percebemos que o mundo inteiro está caminhando nesse sentido. Campina Grande pode ter muito orgulho de estar na vanguarda do movimento – ressaltou.

O INSS Digital em Campina Grande conta com uma equipe de oito servidores que trabalham com processo digital, e com requerimentos de benefícios.

De acordo com o presidente do INSS, o modelo deverá ser expandido para outras regiões do país. Segundo ele, através da digitalização do sistema, será possível ampliar a capacidade de atendimento e dar mais agilidade ao serviço.

– Fazemos parcerias com entidades da sociedade civil como sindicatos, OAB, prefeituras, e essas ficam responsáveis pela recepção dos requerimentos. Elas têm, a partir do momento em que firmam apoio de cooperação técnica conosco, a legitimidade para fazer essa recepção e o upload desses documentos. O INSS, com muito mais tranquilidade e segurança, se dedica à atividade nobre, que é de fazer o reconhecimento e a concessão do benefício ou a sua denegação – frisou.

De acordo com informações de servidores da agência Digital do INSS em Campina Grande, o tempo que de despacho dos benefícios realizados pela internet, reduziu pela metade.

– No modelo presencial atual, se formos somar o tempo em que o cidadão leva da data do agendamento do atendimento, a análise desse benefício dentro da agência, até ser efetivamente concedido, se estima que ele leve até 60 dias para ter uma resposta do requerimento. Já no modelo digital, temos um prazo de até 45 dias para despachar o benefício, mas atualmente já estamos em uma situação em que nenhum benefício ficou sem ser despachado em até 30 dias, sendo que a média ainda é inferior a isso. Quando a documentação que chega já é completa, o benefício já é despachado muitas vezes em uma semana.

As informações foram repercutidas pela reportagem da TV Itararé