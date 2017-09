Imagens seculares do Centro Cultural São Francisco em JP estão sendo restauradas

Quem visitar o Centro Cultural São Francisco, em João Pessoa, não vai poder visitar o coro de uma das principais igrejas do local. É que algumas imagens estão passando por processo de restauração.

O trabalho está sendo realizado nas imagens de São Bernadinho de Sena, e Santo Antônio. Estas vieram de Portugal no século 18, e nunca deixaram o mosteiro de São Francisco.

Ficaram no altar original até 1908 e depois foram expostas em outros pontos do convento.

Depois de uma temporada guardadas, as imagens devem ser colocadas de novo no altar principal, mas antes disso estão passando por reparos na pintura.

Os santos, talhados em madeira de lei, são revestidos com ouro.

O processo de restauração é minucioso, e requer concentração, cuidado e auxílio.

No lugar, uma das peças mais importantes, é a imagem de Cristo, datada do século 18.

Ela fica no coro da igreja e foi feita no Brasil há mais de 250 anos.

Com o tempo, as marcas de deterioração já são preocupantes. As ameaças, neste caso, são as fezes e urinas de morcegos, corujas e também insetos.

Só a restauração da imagem de Cristo, deve durar cerca de três meses. Além desta, todo o gradeado de madeira, que separa o coro da nave central, também será restaurada.

*Com informações da TV Cabo Branco