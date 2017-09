Hospital Santa Isabel realiza 57 neurocirurgias na campanha Neuro em Ação

Médicos e equipes multiprofissionais do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) encerraram neste sábado (2), a Campanha Neuro em Ação com panfletagem, no Busto de Tambandaré.

O projeto foi idealizado pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN), com objetivo de conscientizar a população para os perigos de Traumatismo Cranioencefálico (TCE), Traumatismo Raquimedular (TRM), acidentes de trânsito e problemas posturais.

A programação contou com ações educativas nas escolas da rede municipal de ensino, blitz de orientação e conscientização no trânsito, realizações de cirurgias para pacientes do Sistema Único de Saúde, no Hospital Santa Isabel e panfletagem sobre os cuidados com a saúde no Busto de Tamandaré.

“O projeto foi abraçado por toda equipe do hospital e da Secretaria Municipal de Saúde. É motivador ver o comprometimento, o resultado e a consolidação de um trabalho que envolve um grande corpo de profissionais capacitados e a esperança de muitas famílias. É dessa forma que trabalhamos para fortalecer o SUS e para garantir a assistência médica e humanizada aos paraibanos”, destacou a diretora geral do HMSI, a cardiologista Yuzeth Brilhante.

Emocionado, o usuário José Santa Cruz Targino, que se submeteu a uma cirurgia na coluna vertebral nesta quinta-feira (31), agradeceu ao corpo clinico e equipe multidisciplinar do hospital.

“Estou muito satisfeito. O compromisso dessa equipe garantiu a minha qualidade de vida e de muitos outros pacientes que estiveram e estão aqui para serem operados em um tempo tão otimizado. É uma nova vida, a partir de agora”, garantiu.

“No que diz respeito aos resultados, esse projeto superou todas as expectativa. Deixou-me feliz e motivado ver um grande corpo clinico dedicado diuturnamente para garantir a assistência de pessoas que realmente precisam. Como parte da programação da campanha, João Pessoa foi o único município a realizar uma assistência tão complexa hospitalar em neurocirurgia, o que foi possível realizar no Hospital Santa Isabel”, destacou o vice-presidente da SBN e coordenador da neurocirugia do HMSI, Valdir Delmiro.

Ao todo foram realizadas 57 neurocirurgias, com a participação de cerca de 50 estudantes de medicina, além de médicos neurocirurgiões da Paraíba e de outros Estados, entre os dias 28 de agosto à 1º de setembro.

Foram visitadas 70 escolas de ensino, com orientações sobre os perigos de Traumatismo Cranioencefálico (TCE), Traumatismo Raquimedular (TRM), acidentes de trânsito e problemas ocasionados pela má postura para cerca de 12 mil alunos, além da realização de blitz educativas nas ruas da Capital.

Campanha

O projeto teve uma iniciativa educativa para conscientizar a população para uso do aparelho celular na direção (seja de moto ou carro), a importância da utilização do cinto de segurança, atenção para que ciclistas, motociclistas e usuários de skates e patins utilizem capacete de forma correta, aos cuidados com mergulho em águas rasas e as más posturas corporais.

As ações educativas que envolvem a campanha aconteceram simultânea e disseminadamente nas principais capitais e cidades brasileiras. Em João Pessoa, participaram da campanha a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), Faculdade de Enfermagem e Medicina Nova Esperança (Facene), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Unipê e Faculdade de Ciências Médicas (FCM).

Estatísticas

De acordo com estatísticas do DataSUS, 37.306 pessoas morreram e 204 mil foram hospitalizados vítimas de acidentes com transporte terrestre em 2015. Nesse mesmo período, houve 42,5 mil indenizações por morte e quase 516 mil por invalidez.

Dos mergulhos em águas rasas, a maior parte das vítimas é do sexo masculino, com cerca de 90% dos casos. Dentre as vítimas, 50% fizeram uso de bebidas alcoólicas antes do acidente. Os locais de maior risco são os mares, com percentual de 45%, na sequência as piscinas e os rios, com 20% cada, os recifes com 11% e as barragens com 4%.

Sem campanhas de conscientização, a OMS estima que 1,9 milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 2020 (passando para a quinta maior causa de mortalidade) e 2,4 milhões em 2030.

SBN

Nesta edição, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia comemora 60 anos e cerca de 60 cidades no Brasil participaram da campanha, que este ano teve o slogan ‘Use a cabeça, proteja seu corpo’, focado para a conscientização preventiva por parte dos condutores.

“O melhor resultado está na mudança dos comportamentos no dia a dia, com as informações educativas que foram propiciadas com a ação de responsabilidade social da SBN em Parceria com a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Com as informações quanto aos riscos no trânsito, principalmente, sei que muitas pessoas terão mais cuidado e passarão essas informações para frente, com o trabalho de multiplicador”, completou o médico Valdir Delmiro.