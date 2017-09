Hospital de Trauma de Campina Grande realiza campanha de doação de brinquedos

A psicóloga e coordenadora do setor de Psicologia do Hospital de Trauma de Campina Grande, Jeanny Morais, afirmou que a campanha de doação de brinquedos ocorre durante todo o ano, mas o chamamento ocorre a partir do dia 12 deste mês e vai até o Dia das Crianças, 12 de outubro.

Ela ressaltou a importância da doação para a vida das crianças que se encontram enfermas no hospital e disse que as brincadeiras trazidas pelos objetos trazem uma distração e ajudam na recuperação dos pacientes.

Foto: Paraibaonline

Jeanny destacou que é recomendável que as pessoas doem brinquedos de fácil limpeza e evitem os bichos de pelúcia, por conta da contaminação.

Ela disse ainda que o hospital está precisando de brinquedos e jogos educativos.

– Reitero o pedido e peço à população que doe e faça esse gesto de amor. Ajude uma criança a se recuperar. Quando você doa, não está doando só o brinquedo, está doando amor e afeto – disse.

A doação pode ser feita na Praça da Bandeira ou no setor de Psicologia do Hospital de Trauma de Campina Grande.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.