Homem tem carro roubado em Campina Grande, após anunciar venda em site

Um golpe que tem ficado cada vez mais comum em Campina Grande, fez uma nova vítima nesta sexta-feira, 09.

Um homem colocou o carro dele para vender em um site de anúncios e o suposto comprador entrou em contato e marcou um encontro.

Este, aconteceu na casa do golpista, em um condomínio no bairro de Bodocongó.

– Ele me levou na casa dele, eu entrei, ele me mostrou o local e, sem a minha presença, entrou no carro e fugiu. Foi algo muito rápido – comentou a vítima.

O homem ainda ligou para o acusado que contou que tinha recebido uma ligação urgente de familiares informando que a sogra dele tinha morrido.

O dono do veículo prestou boletim de ocorrência, mas até agora não tem pistas.

– Jamais imaginava que isso pudesse acontecer. O cara me levou na casa dele me mostrou a residência. No outro dia quando fui lá, já não tinha mais nada – disse.

*Com informações da TV Paraíba