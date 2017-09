Homem esfaqueia ex-companheira, filha e rival no Agreste da Paraíba

Argumentando que teve um ataque de ciúmes, um homem está sendo apontado como suspeito de ter esfaqueado a filha de 16 anos, a ex-esposa e o atual companheiro dela.

O caso aconteceu na tarde deste domingo (3), na cidade de Pirpirituba, localizada no Agreste paraibano e, conforme informações da Polícia Militar (PM), as vítimas precisaram ser encaminhadas para o Hospital de Guarabira para receber atendimento, enquanto o suspeito conseguiu fugir.

Era por volta das 15h30 quando as vítimas conseguiram entrar em contato com a polícia e informaram a ocorrência.

Ao chegar no local, os policiais encontraram a adolescente ferida no rosto, a ex-mulher do suspeito atingida por um golpe de faca no ombro e o atual companheiro dela ferido no abdômen e no pescoço.

Chegando ao hospital, a filha e a ex-esposa do suspeito receberam atendimento e foram liberadas em seguida.

Já o homem precisou passar por cirurgia, mas o estado de saúde dele é considerado regular, de modo que ele não corre risco de morte, ainda de acordo com a PM.

O suspeito, por sua vez, conseguiu fugir e ainda não foi localizado pela polícia.