Homem é preso praticando furto em Guarabira

foto: ascom

Um homem foi preso em flagrante no momento em que furtava objetos de dentro da cabine de um caminhão que estava parado no Bairro Novo, na cidade de Guarabira. A guarnição do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizava rondas nas proximidades da feira livre quando foi informada de que um homem, em atitude suspeita, estava próximo a um caminhão.

De posse das características do suspeito, os policiais foram até o local e, ao se aproximarem, visualizaram o homem furtando, da cabine do caminhão, uma bolsa na cor marrom. Ao presenciar a chegada dos militares, ele se evadiu para o interior da feira, mas foi perseguido e alcançado.

O acusado estava com a bolsa furtada, que continha no seu interior um aparelho de telefone celular e uma quantia em dinheiro. O homem preso em flagrante foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

EM MULUNGU

Na manhã de quinta-feira (31), na cidade de Mulungu, a guarnição de Rádio Patrulha da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) apreendeu uma moto com restrição de roubo.

A guarnição composta pelo Sgt J. Paulo, Cb Hamilton e Cb Hadmaker realizava rondas e abordagens pela cidade quando se deparou com uma motocicleta de placa NQF-4285 e constatou que se tratava de uma motocicleta que havia sido roubada em dezembro do ano passado em Mulungu.

Os policiais militares conduziram o veículo e o seu condutor para a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.