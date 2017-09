Homem é preso em Cuitegi acusado de agredir e ameaçar a esposa

foto: ascom

Um homem foi preso por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) nesta sexta-feira (8), no Sítio Malhada, zona rural de Cuitegi, acusado de violência doméstica por agredir fisicamente a esposa e ainda ameaçá-la caso ela o denunciasse.

Ele foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com a vítima, que desistiu de proceder a representação criminal contra o acusado.

Em Araçagi, no Conjunto Santo Amaro, na noite desta quinta-feira (7), uma mulher solicitou apoio policial porque um homem estava na frente sua residência proferindo palavras e baixo calão que atentavam contra a sua honra.

A guarnição esteve no local De imediato a guarnição do Destacamento esteve no local e conduziu as partes envolvidas para a delegacia, onde foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).