Homem é preso após tentativa de furto em agência bancária no Centro de CG

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por dano ao patrimônio e tentativa de furto, após ter invadido a agência do Bradesco que fica na rua Marquês do Herval, no Centro de Campina Grande, na noite desta terça-feira (5).

As informações foram repassadas pela Polícia Militar (PM) e o caso foi registrado por volta das 23h, quando os policiais foram comunicados de que o alarme da agência havia disparado.

Ao chegar no local, a PM encontrou Laerte Silva no interior do estabelecimento e constatou que ele havia quebrado a porta de vidro da agência para conseguir invadir o prédio.

Com Laerte os policiais encontraram vários cartões de crédito, documentos pessoais, óculos e um rádio comunicador.

Ele foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil, que fica nas imediações do Parque do Povo, no Centro de Campina.