Homem é preso ao tentar entrar em cadeia com frango recheado com maconha

Durante a visita do sábado, na cadeia pública de Pombal, Sertão paraibano, um homem de 29 anos foi preso quando tentava entrar com um frango recheado com maconha.

Os agentes perceberam a ação e ao averiguar o frango, que estava cru, encontraram a porção da droga.

Foto ilustrativa: Reprodução/internet

O acusado foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para a delegacia, onde, em depoimento, informou que foi abordado por uma mulher na feira livre da cidade, para que ele levasse o frango e verduras a um detento do presídio

O homem negou que conhecesse a mulher e segue à disposição da Justiça.