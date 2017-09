Homem é morto na frente da esposa e do filho no Agreste da Paraíba

Um homem de 33 anos foi assassinado a tiros na frente do filho e da esposa no final da tarde desse domingo (17), na cidade de Fagundes, localizada no Agreste paraibano.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Leonardo Silva de Andrade, estava conversando com o filho e a esposa no momento em que um homem de capacete azul e óculos escuros se aproximou em uma moto preta e sacou uma arma.

Percebendo a ação, a esposa da vítima pediu para que o marido corresse, mas, enquanto tentava escapar, Leonardo acabou sendo atingido com três tiros na cabeça e morreu no local do crime.

Após praticar a ação, o suspeito fugiu em direção à cidade de Queimadas e até amanhã desta segunda-feira (18) não havia sido identificado.

Algumas pessoas que estavam no local onde o crime aconteceu informaram aos policiais que a vítima costumava vender drogas na rua onde morava.

A motivação e autoria desse crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil.