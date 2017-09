Homem é executado com tiro na cabeça no Agreste paraibano

Um homem foi assassinado em um bar localizado no Sitio Cordeiro, no município de Soledade, no Agreste paraibano, nessa quarta-feira(13).

Egnaldo Jorge do Nascimento Lins, de 28 anos, foi atingido com um disparo de arma de fogo na cabeça.

Outra pessoa também foi alvejada com um tiro no ombro e foi socorrida para o Hospital de Trauma de Campina Grande.