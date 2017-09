Homem é executado com 12 tiros em Campina Grande

Um homem de 37 anos foi executado com 12 tiros durante a noite dessa segunda-feira (18), no bairro Monte Castelo, em Campina Grande.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que José Sotero Araújo estava passando em uma rua por volta das 21h30 quando foi surpreendido por um carro, de onde partiram os disparos.

José foi atingido com sete tiros na região da cabeça, dois no pescoço, dois nas costas e um no braço direito, ainda de acordo com as informações repassadas pela PM.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local a vítima já estava morta.

Ainda não se tem informações sobre a motivação e a autoria deste crime.