Homem é assassinado em shopping de João Pessoa

Na tarde desta segunda-feira (18), um homem foi morto enquanto colocava créditos no celular em um shopping de João Pessoa, no bairro do Varadouro.

A Polícia Militar informou que a vítima cumpria pena na penitenciária de Mangabeira e acreditam que o crime foi uma execução.

Alguns estabelecimentos do Centro da capital foram fechados pelo resto do dia devido ao ocorrido.