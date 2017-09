Homem é assassinado com sete tiros em campo de futebol em Campina Grande

Um homem de 26 anos foi assassinado com sete disparos de arma de fogo, após ter se envolvido em uma confusão enquanto estava em um campo de futebol, de acordo com informações do Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop).

O crime foi registrado no bairro da Ramadinha, em Campina Grande, e aconteceu no fim da manhã desse domingo (3).

Ainda conforme informações do Ciop, as pessoas que estavam perto do local onde o crime aconteceu informaram que houve um desentendimento entre a vítima, identificada como Itamar Rodrigues da Silva, e outros homens que estavam no campo de futebol.

Após a confusão, Itamar se deslocou para outro campo, mas acabou sendo perseguido e assassinado com quatro tiros na cabeça e três nas costas.

No local, os policiais encontraram abandonado o veículo da vítima, uma Pajero prata de placa NNT 5030, que foi apreendida.

A Polícia Civil (PC) agora está investigando a motivação do crime e as pessoas que estão envolvidas no caso.