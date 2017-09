Hamilton vence, garante dobradinha da Mercedes e assume a liderança

foto: divulgação

Na manhã deste domingo foi realizado o Grande Prêmio da Itália, 13ª etapa da temporada de 2017 da Fórmula 1. Em Monza, a Mercedes foi superior e garantiu a dobradinha, com Lewis Hamilton vencendo e Valtteri Bottas em segundo, estragando a festa de 70 anos da Ferrari.

Por falar na escuderia italiana, Sebastian Vettel fechou o pódio e terminou na terceira colocação. Outro destaque da prova foi Daniel Ricciardo, da Red Bull, que ganhou 12 posições em relação à largada e foi o quarto, seguido por Kimi Raikkonen, da Ferrari. Já o brasileiro Felipe Massa, da Williams, foi o oitavo.

Com o resultado, Hamilton assumiu a liderança do campeonato, com 238 pontos. O tricampeão é seguido de perto por Vettel, dono de quatro títulos da F1, que tem três apenas três pontos a menos do que o britânico. Bottas permanece na terceira colocação, com 197 pontos.

A próxima corrida da temporada de 2017 da Fórmula 1 acontece no dia 17 de setembro, em Cingapura. Após a disputa em Monza, restam apenas sete provas para o final do campeonato.

