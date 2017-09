Grupo Choramigo volta a se apresentar no Sabadinho Bom neste feriadão

foto: Secom/JP

Se você ainda não tem programação para curtir o final de semana, uma ótima opção do feriadão é o Sabadinho Bom. O projeto, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), através da sua Fundação Cultural (Funjope), acontece neste sábado (9), a partir das 12h30, na Praça Rio Branco, Centro Histórico da Capital. Quem se apresenta é o grupo Choramigo e o acesso do público é gratuito.

O conjunto Choramigo foi o primeiro grupo musical da Paraíba a se apresentar no projeto Sabadinho Bom, no ano de 2011. “O Sabadinho Bom é um importante espaço para os músicos locais e um patrimônio dos chorões pessoenses. Um lugar sagrado do choro que é prestigiado por centenas de amantes da boa música instrumental”, disse o músico Pelágio Nerício.

No repertório, clássicos como ‘Naquele tempo’, ‘Desprezado’ e ‘Carinhoso’. O Choramigo ainda vai apresentar obras de Sivuca (‘Músicos e poetas’, ‘Homenagem à velha guarda’, ‘Entardecendo’ e a obrigatória ‘Feira de mangaio’) e Severino Araújo (‘Chorinho em aldeia’, ‘Espinha de bacalhau’), entre outros artistas.

Choramigo – A banda é formada pelos músicos Pelágio Nerício (violão 7 cordas), Sérgio Aires (flauta), Salvador de Alcântara (bandolim) e Anderson Maxwell (cavaquinho).

Serviço:

Sabadinho Bom

Data: Sábado (9), às 12h30

Local: Praça Rio Branco, Centro da Capital.

Entrada gratuita