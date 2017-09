Governo libera microcréditos para empreendedores em São Bento

O governador Ricardo Coutinho abriu, nessa quarta-feira (6) em São Bento, Sertão paraibano, a segunda etapa da Feira de Negócios e Empreendedorismo da Paraíba (Fenemp) – edição 2017. Na ocasião, ele autorizou a liberação de R$ 1,8 milhão para microempreendedores e assinou a ordem de serviço para a reforma do aeródromo de Catolé do Rocha, investimento de R$ 215 mil.

A Fenemp ocorre até sábado (9), paralelamente à Expotêxtil, feira de artigos têxteis de São Bento, que reúne empresários e produtores do segmento de todo o País.

A solenidade de liberação de microcréditos contou ainda com as presenças do secretário da Infraestrutura, Recursos Hídricos e Tecnologia, João Azevedo; da secretária de Finanças e do Empreender-PB, Amanda Rodrigues; dos deputados estaduais Gervásio Maia, presidente da Assembleia Legislativa, e Jullys Roberto, além dos deputados federais Efraim Filho e Hugo Mota. Prefeitos da região, a exemplo de Jarques Lúcio, de São Bento, também estiveram presentes ao evento.

Na ocasião, Ricardo lembrou que o Empreender-PB, um dos maiores programas de ocupação e geração de renda do Governo do Estado, já investiu mais de R$ 130 milhões, desde 2011, quando foi criado.

“Só aqui em São Bento, será liberado o maior volume de recursos proporcionalmente, R$ 1,8 milhão. Dinheiro investido na base da economia, apostando no nosso povo, produzindo desenvolvimento local”, completou o governador.

A secretária do Empreender-PB, Amanda Rodrigues, afirmou que, mesmo em sua primeira edição, a Feira de Negócios e Empreendedorismo da Paraíba já pode ser considerada um evento consolidado.

“Ao todo são quatro etapas: a primeira ocorreu em João Pessoa, a segunda aqui em São Bento. Depois será em Bananeiras e em Monteiro. A realização da Feira proporciona a oportunidade de novos negócios e qualificação, com a realização de oficinas e palestras”, disse, lembrando que já são mais de 20 mil pessoas beneficiadas diretamente com o programa.

Para o secretário João Azevedo, o Programa de Empreendedorismo do Governo do Estado ganha ainda mais importância quando se avalia a difícil conjuntura que o Brasil ainda enfrenta.

“Investir na ocupação e na geração de renda é fundamental na promoção da dignidade das pessoas. A cidade de São Bento, em parceria com o Governo do Estado, mostra de forma clara a Paraíba que investe, que acredita na potencialidade do seu povo”, destacou.

O prefeito de São Bento, Jarques Lúcio, ressaltou a relevância social do Empreender-PB.

“A realização da Feira do Empreender e da Expo Têxtil incrementa não apenas a economia, mas mostra a sensibilidade do Governo do Estado com a produção local. São Bento, que tem uma larga tradicional na cultura empreendedora, tem grande satisfação em realizar essa parceria com o Governo do Estado”, comentou.

O evento – A Feira de Negócios e Empreendedorismo da Paraíba, após João Pessoa e São Bento, ocorrerá ainda nas cidades de Bananeiras e Monteiro.

Com a participação de parcerias importantes, como o Sebrae e a Caixa Econômica Federal, além de várias secretarias e órgãos do Governo do Estado, o objetivo do evento é mostrar negócios de sucesso, investindo na qualificação, e proporcionar a realização de novos negócios.

“É um momento em que os microempreendedores trocam experiência e, ao mesmo tempo, mostram a solidez do Programa de Empreendedorismo da Paraíba”, acrescentou a secretária do Programa, Amanda Rodrigues.

Até sábado (9), empreendedores de São Bento e região terão oficinas, minicursos e palestras, visando à qualificação, além de realizar novos negócios.

Fábio de Oliveira desde janeiro trabalha com revestimento em 3-D. Ele conta que o Programa Empreender foi muito importante para concretizar o antigo sonho de montar o próprio negócio.

“Tinha a ideia, mas não tinha o investimento inicial. A força que recebo do Governo do Estado tem sido muito importante, sobretudo neste início”, afirmou.

“Encaro a minha participação nessa feira e a dos meus colegas como uma vitrine, como uma grande oportunidade de negócios”, prosseguiu.