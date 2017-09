Governo do Estado se reúne com Banco do Nordeste para discutir parcerias

O Governo do Estado discutiu, na tarde dessa quarta-feira (14), novos investimentos e parcerias por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) com representantes do Banco do Nordeste (BNB).

Participaram da reunião os secretários de Estado Lindolfo Pires (Turismo e do Desenvolvimento Econômico), Buba Germano (Desenvolvimento e Articulação Municipal) e Waldson Souza (Planejamento, Gestão e Orçamento), o superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Jorge Ivan Falcão, o diretor de negócios do BNB, Antônio Rosendo, o superintendente de Políticas e Desenvolvimento do BNB, José Danilo, e o diretor de Planejamento, Perpétuo Cajazeiras.

Na ocasião, o secretário do Turismo e do Desenvolvimento Econômico, Lindolfo Pires, destacou que a Paraíba se encontra em uma boa situação fiscal e está em um momento favorável para investimentos.

“A Paraíba está mantendo o ritmo do crescimento. O BNB é um grande parceiro da Paraíba e é importante ampliarmos ainda mais está relação”, ressaltou.

De acordo com o secretário de Planejamento, Gestão e Orçamento, Waldson Souza, o planejamento do Estado é bastante alinhado aos objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela ONU, o que coloca a Paraíba em um caminho muito mais avançado que outros estados.

“Nós já temos programas importantes que já estão dialogando com os municípios no desenvolvimento dos indicadores sociais da qualidade de vida das pessoas, a exemplo do Pacto Social que já tem convênio com 220 municípios e já estabelece como contrapartida indicadores sociais que são prioritários”, comentou.

Ainda segundo ele, outros programas também seguem a mesma linha, como o Empreender, que é outra forma de distribuição de emprego e renda; o próprio Orçamento Democrático, como uma forma transparente, democrática e republicana do governo organizar seu orçamento a partir da demanda da população; e outros programas estratégicos de áreas como saúde, educação e segurança.

O FNE representa um potencial dinamizador para a economia regional, já que o Fundo pode beneficiar empresas de todos os segmentos.

“Aplicamos na Paraíba este ano R$ 518 milhões com mais R$ 278 milhões de Crediamigo, que é nossa iniciativa de microcrédito para a área urbana. Fizemos na agricultura familiar o financiamento de mais de R$ 8 milhões para o uso de energia solar, enfim, temos uma atuação muito relevante. Queremos ampliar ainda mais esta atuação, incentivando eventos e congressos voltados para os municípios”, disse o superintendente do BNB na Paraíba, Jorge Ivan.