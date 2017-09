Governo do Estado realiza ação durante Dia D de Multivacinação em Pedras de Fogo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, participou, na manhã deste sábado (16), do Dia D de Multivacinação. A abertura oficial da Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos foi realizada no Parque Linear do município de Pedras de Fogo, e contou com palhaços, bonecos, brincadeiras e café da manhã, atraindo uma grande quantidade de moradores.

“A gente vem reunindo todos os municípios, procurando intensificar a questão da vacinação para que as nossas metas sejam alcançadas e que todas as crianças dos nossos municípios sejam imunizadas, assim nós podemos garantir uma população saudável, livre de algumas possíveis doenças. Por isso é de extrema importância que todas as crianças compareçam às unidades de saúde com suas cadernetas em mãos, para se vacinarem”, disse a gerente da 12ª Regional de Saúde da Paraíba, Michele Cavalcante.

A dona de casa Roseli Pereira da Silva, 36, chegou cedo na unidade de saúde com os filhos de 9 e 14 anos. Ela ressaltou a importância dos pais levarem os filhos para atualização da caderneta vacinal.

“Como pais, essa é a nossa obrigação, pois assim estamos zelando pela saúde dos nossos filhos. O governo está oferecendo as vacinas e ainda fazendo um dia de festa como esse, todo voltado à vacinação, e tudo que nós precisamos fazer é estar atentos e trazermos nossos filhos para que possamos ter a certeza se ainda está faltando alguma tomar alguma vacina. Só assim, com as vacinas em dia, posso estar segura que meu filho está totalmente imunizado”, disse.

O secretário de Saúde de Pedras de Fogo, Anderson Dias, explicou que o município vem trabalhando constantemente para aumentar sua cobertura vacinal.

“Estamos com todas as nossas unidades de saúde participando do Dia D. Todos foram mobilizados para continuarem essa campanha durante todo o mês, organizando também as escolas e creches. Temos também intensificado muito o treinamento com os trabalhadores de vacina, com plano de educação permanente para a atividade e estamos em processo de implantação do SISPNI, que estará informatizando as unidades de saúde, para assim também melhorarmos os dados no sistema de informação, acompanhando a cobertura das nossas equipes”, explicou.

A secretária executiva de Saúde do Estado, Maura Sobreira, destacou a importância das campanhas de vacinação e falou sobre as ações que o Governo da Paraíba vem realizando para melhorar a imunização do estado.

“Essa é uma campanha nacional, e o Governo do Estado tem todo um cuidado por compreender a importância histórica do processo de vacinação, que nos ajudou a reduzirmos várias doenças, deixando a população mais segura. Hoje temos mais de mil postos de vacinação abertos atendendo a demanda da população. Além disso, o Governo do Estado vem realizando ações de fortalecimento, capacitando equipes. Esse ano estamos realizando capacitação para todas as salas de vacina, vacinadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros. Assim, estamos nesse esforço coletivo e contínuo para que tenhamos profissionais devidamente qualificados, o que resulta em um melhor cuidado com a população”, afirmou.

A Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos teve início dia 11 de setembro e se estende até dia 22 deste mês.

“Por se tratar de uma avaliação e atualização das cadernetas, esta campanha não tem metas a cumprir. Nossa missão é colocar as cadernetas do público-alvo em dia. O Estado rotineiramente já envia vacinas e insumos necessários para todas as Gerências Regionais de Saúde que, posteriormente, passam aos 223 municípios”, explicou a chefe do Núcleo de Imunização da SES, Isiane Queiroga.

As vacinas disponibilizadas durante a Campanha Nacional de Multivacinação são: BCG, Pentavalente, Pneumocócica, Meningocócica, Rotavírus, Hepatite A, Hepatite B, DTP, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VOP (Vacina Oral Poliomielite atenuada), Tríplice, Tetra, DTpa, dT e HPV. Todas elas devem estar disponíveis nos postos de saúde.

Isiane lembra aos pais que é importante estar com a caderneta de vacinação em mãos.

“A caderneta é um documento pessoal que deve acompanhar a criança e o adolescente a todo o momento. É através dela que a equipe de saúde fará uma avaliação criteriosa das vacinas que o usuário já tomou e as que ainda precisa tomar”, reforçou.