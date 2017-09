Governo do Estado intensifica obras de pavimentação da avenida Perimetral Sul

Com a redução do período chuvoso, as obras de pavimentação da Perimetral Sul estão sendo intensificadas e sua conclusão deverá ocorrer no próximo mês de dezembro, informou o diretor de Operações do Departamento de Estradas de Rodagem, Armando Marinho.

Trata-se de mais uma grande obra de mobilidade urbana do Governo do Estado em João Pessoa, com extensão de 12,6 km, na qual estão sendo investidos R$ 17,9 milhões, com recursos próprios..

A avenida começa nas proximidades da Gráfica Santa Marta, na BR-101, e prossegue pelo bairro Gervásio Maia/Colinas do Sul/Valentina de Figueiredo/Muçumagro/entroncamento da PB-008, beneficiando diretamente uma população de 300 mil habitantes da Grande João Pessoa. A expectativa para o tráfego médio diário é de 5 mil veículos.

Os principais serviços são complementação e melhoramento do sistema de drenagem de águas pluviais e subterrâneas, adequação do alinhamento de ruas, pavimentação asfáltica, padronização de calçadas laterais, implantação de paradas de ônibus, sinalização horizontal e iluminação ornamental.

Está sendo projetada a implantação de uma ciclofaixa ao longo de toda a avenida.

O Governo do Estado tem dado toda atenção para a obra que vai modernizar a infraestrutura viária no Litoral Sul da Grande João Pessoa, eliminando congestionamentos de tráfego, redução dos acidentes de trânsito e o tempo de viagem, além de melhorar a qualidade de vida da população local, oferecendo conforto e segurança aos usuários da via, e ainda facilitar o fluxo de turistas que destinam para todo o Litoral Sul do Estado.

Para o superintendente do DER, Carlos Pereira de Carvalho e Silva, o Centro de Convenções do Estado, o Pólo Turístico e outros empreendimentos voltados para o turismo vão aumentar o fluxo de visitantes no Litoral Sul, vindo de vários Estados do Nordeste por meio da BR-101.

Com a Av. Perimetral, o trânsito estará livre para quem chega e sai da cidade, além de beneficiar os cerca de 300 mil moradores da região, que terão seus imóveis valorizados e o surgimento de novos empreendimentos imobiliários que vão assegurar a expansão da cidade naquela região.