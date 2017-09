Governo divulga homologação do resultado das inscrições do Arte em Cena

foto: Secom/PB

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE), divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa quinta-feira (07), o Edital nº 17/2017 com a homologação do resultado das inscrições do Arte em Cena: Festival de Arte e Cultura na Escola, focado na temática Juventude: emoções, vivências e cultura de paz. Foram contemplados projetos desenvolvidos por escolas das 14 Gerências Regionais de Educação (GRE) da Rede Estadual de Ensino.

O festival é focado na temática Juventude: emoções, vivências e cultura de paz e tem por objetivo fomentar ações que promovam o encontro entre o projeto pedagógico de escolas da Rede Estadual de Ensino e experiências culturais e artísticas das comunidades locais, contemplando a diversidade cultural, bem como promovendo o acesso a diversas formas de linguagens artísticas na vivência escolar.

Edital 017_Arte em Cena_Festival de Arte e Cultura na Escola – Homologação do resultado das inscrições