Presidente do PDT não descarta aliança com Luciano Cartaxo

Muito embora cauteloso sobre o assunto eleições de 2018 referente à sucessão estadual, o presidente estadual do PDT na Paraíba, deputado federal Damião Feliciano, disse que não descartaria aliança com o PSD do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, assim como com nenhum outra liderança política.

Durante entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (18) por ocasião da Abertura da Semana Estadual do Trânsito, o deputado disse que não poderia antecipar o processo eleitoral, pois qualquer coisa que se fale em termo de eleição é apenas conjecturas.

Foto: Paraibaonline

“Eu não descarto conversa com ninguém. Estarei aberto ao diálogo com todos. Nas eleições passadas quem diria que Cartaxo estaria conosco, e não foi feita a aliança? O PMDB saiu e agora está junto do governador outra vez. Nós não podemos definir nada agora e nem dizer que não podemos conversar. Não podemos dizer desta água não beberei”, destacou.

Com relação à aliança com o PSB do governador Ricardo Coutinho, o deputado federal afirmou que ela estará firme com o governo até o dia 31 de dezembro.

“Até lá nós somos governo. Lígia Feliciano é vice-governadora ao lado de Ricardo até o dia 31 de dezembro de 2018. Qualquer outra coisa que se fale está fora de cogitação”, ressaltou.