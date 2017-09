Governador veta projeto de lei de deputado da base aliada na Assembeia

O Diário Oficial do Estado trouxe publicados os vetos do governador Ricardo Coutinho (PSB) a vários projetos de leis de deputados da oposição e da situação, entre eles, do deputado Caio Roberto (PR), que dispõe sobre a redução do valor da taxa de inscrição em concursos públicos e outros processos de seleção no Estado da Paraíba.

O governador do Estado considerou a matéria inconstitucional e contrária ao interesse público.

Foto: Paraibaonline

Conforme as razões do veto, a propositura legislativa é meritória, contudo o ordenamento constitucional defere ao governador, em caráter privativo, a prerrogativa de deflagrar o processo legislativo das leis, que disponham sobre provimento de cargos, servidores públicos e seu regime jurídico, que corresponde ao conjunto de normas disciplinadoras das relações, sejam estatutárias ou não mantidas pelo Estado com seus agentes.

Segundo o governador, a propositura mostra-se eivada de inconstitucionalidade, por usurpar competência privativa do chefe do Poder Executivo para dar início ao processo legislativo relativo a regime jurídico do servidor previsto na Constituição do Estado, de acordo com a Constituição Federal. A conversão deste PL em lei certamente inviabilizaria os concursos no âmbito do Estado, pois o contingente beneficiado seria quase a totalidade dos concursandos.

Portanto, segundo Ricardo, com a redução indiscriminada do valor da taxa de inscrição dos concursos públicos, a administração seria forçada a arcar com praticamente a totalidade dos custos do concurso público. Em consequência, essas despesas haveriam de ser custeadas mediante dotações orçamentárias ordinárias dos órgãos públicos responsáveis pelo concurso, o que torna a medida inconstitucional e carecedora de interesse público.

Ainda de acordo com o governo, a propositura também se mostra desarrazoada e desproporcional porque concede benefício sem justificativa plausível, incorrendo em inconstitucionalidade. O número excessivamente grande de possíveis beneficiados tenderia a reduzir a receita a ponto de ser insuficiente para cobrir os custos de realização do certame, onerando assim a totalidade dos contribuintes.