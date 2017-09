Governador vai mexer na estrutura dos batalhões da PM em Campina

O secretário de Segurança Pública da Paraíba, Cláudio Lima, em entrevista nesta sexta-feira, 08, informou que o governador Ricardo Coutinho, até o final deste mês de setembro, deve realizar mudanças nos policiamentos de Campina Grande e Esperança.

De acordo com ele, a primeira cidade é de responsabilidade territorial do 2º Batalhão de Polícia Militar, mas o 10º BPM também atua, sendo que este pertence a cidade de Esperança.

Para tentar melhorar o policiamento em Campina Grande, o governador vai criar o 15º BPM para atuar em Esperança e região, e o 2º BPM juntamente com o 10 º atuarão na Rainha da Borborema.

Além disso, será criada a 22ª seccional de Polícia Civil.

– Vamos tentar melhorar esse efetivo em Campina Grande. A Polícia Civil vai ter a 22ª seccional e a atuação do 2º BPM e do 10º BPM. Acreditamos que com esse aumento de policiamento e melhor distribuição das tarefas, Campina possa ter melhorias nos índices de criminalidade até o final do ano – ressaltou Cláudio Lima.

O secretário ainda falou sobre o efetivo policial na Paraíba. Para ele, o número não é satisfatório, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal tem impedido a realização de novos concursos públicos.

– Temos 9 mil PMs, e um pouco mais de 2 mil policiais civis, em torno de mil bombeiros e também a Guarda Militar da Reserva, que realiza um trabalho mais administrativos, o que fez com que fosse liberados mais policias militares às ruas. Esse número não é o ideal, mas temos hoje o que todo governante tem que cumprir, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Polícia tem feito muito com o efetivo que tem – disse.

*As informações são da Rádio Correio FM