Governador participa do Pense – Ciclo de Debates Contemporâneos da Paraíba

O governador Ricardo Coutinho participou, na noite dessa quinta-feira (14), no Espaço Cultural José Lins do Rego, de mais uma edição do Pense – Ciclo de Debates Contemporâneos da Paraíba.

Desta vez, a palestra teve como tema “A invenção e a ‘reinvenção necessária’ do Nordeste”, ministrada pelo professor e pesquisar Durval Muniz Júnior.

Foto: Secom/PB

Durante a palestra, Durval debateu sobre as origens, fundamentos, razões e forças da periferização do Nordeste, além das linguagens, narrativas, estereótipos como o instrumental da ‘invenção’ da região.

Também destacou sobre a “nordestinização” do Nordeste, apontando uma geografia forçada e as resistências e superação da subalternização.

Para o pesquisador, o Pense é inovador, pois é organizado pelo Governo do Estado que conclama a sociedade a refletir sobre as mais diversas nuances da atual conjuntura política, filosófica e sociocultural que o país vive.

“É um Governo do Estado que propõe a pensar o país, a situação atual da própria. Foi uma ótima oportunidade para discutir como o Nordeste surgiu lá no começo do século XX, as imagens que existem em torno da região e esse imaginário sobre o Nordeste, que tem sempre preponderantes temas como a miséria e a seca, que foi nacionalizado politicamente. Neste momento é importante que repensemos a forma que vemos a Região, que repensemos a maneira de encarar o nosso lugar na própria nação”, explanou Durval.

Foto: Secom/PB

A palestra foi mediada pelo professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Eduardo Rabenhosrt, que também parabenizou a iniciativa do Governo do Estado.

“É muito importante que o Governo da Paraíba proporcione eventos dessa natureza, que buscam refletir temas que estão na ordem do dia e, sobretudo, debater temas atinentes à realidade local”, declarou.

O ciclo Pense é realizado desde julho e vai até dezembro deste ano, com uma ou duas palestras mensais.

A próxima palestra será no dia 27 de setembro e terá como o tema “Avanços e intervenções da Cidadania para a refundação democrática da Política”, com Frei Betto, que estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia, é frade dominicano e escritor, ganhou vários prêmios, incluindo o Jabuti, principal prêmio literário do Brasil.