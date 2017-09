Governador fala sobre a UEPB e lamenta a sua condução

Foto: Paraibaonline

Veja um resumo das declarações dadas em Campina Grande, nesta quarta-feira, pelo governador Ricardo Coutinho (PSB) acerca da Universidade Estadual da Paraíba.

“Lutei muito por uma coisa chamada autonomia, que significa não ter tutela e andar com as próprias pernas, quando você tem capacidade para isso. Saímos de R$ 186 milhões de repasses em 2010 para R$ 317 milhões em 2016. É um salto enorme.

“Porém, a organização e a estruturação interna não corresponderam a isso. Mas isso, respeitando a autonomia, não pode vir através do governador.

“Tentei criar um curso na cidade de Piancó, e esse curso foi negado pelo Conselho Superior Universitário (da UEPB), numa decisão inédita. E eu respeitei!

“Você tem que viver com aquilo que você tem. Isso serve para qualquer um, serve para mim, para o Estado. Eu não negocio pauta de greve, porque isso não é atividade do governador após a autonomia. Eu não vou fazer isso!

“É preciso qualificar. A Paraíba não se sente no direito de observar apenas uma eterna discussão sobre salário (na UEPB).

“Sendo do meu agrado ou não, eu sempre nomeie (o reitor indicado pela comunidade acadêmica). O que eu quero, enquanto paraibano e governador, é a melhoria da capacidade e da qualidade do ensino e da pesquisa. E isso não passa simplesmente por pautas salariais, mas por outra visão.

“A Universidade existe em função de quem está fora, da sociedade e dos seus alunos.

“Estamos na maior crise (econômica do País) e nossa receita deste ano será menor do que a do ano passado. Eu corto, até onde não gostaria, mas tenho que cortar, para preservar o essencial.

“A UEPB, através de seus membros mais proeminentes, (precisa entender) o que é o Brasil de 2017 e a nossa passagem no meio disso. Não posso ir além disso (orçamento aprovado).

“Já teve governante que encheu campis em várias cidades, sem previsão de receita posterior. Ou seja, armou a bomba e foi embora.

“Estamos pagando pelo passado da UEPB e esse passado foi feito de forma irresponsável. Essa é a questão central. E eu estou mantendo a instituição, sem ter direito a abrir um curso, para preservar a UEPB.

“Poderia abrir cursos, negociar com a Reitoria, como negociaram no passado, capitalizar politicamente e quem viesse depois que segurasse o pepino. Mas eu não sou feito dessa cepa, desse tecido.

“Eu tenho compromisso com o futuro. Tenho que ter responsabilidade com este Estado. Alguns podem até não gostar, paciência. Mas tenho a consciência tranquila, e vai continuar assim. Não tem um indicador da Paraíba que tenha caído em relação aos governos anteriores”.

Ainda Ricardo Coutinho: “Não me dou o direito de arredar o pé dessa caminhada (…) Eu estou apaixonado por isso (governar). Tenho R$ 700 milhões em obras que estão começando. Quero entregar isso tudo”.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza