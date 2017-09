Governador autoriza obras no Amigão e inspeciona estrada de Catolé de Boa Vista

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho esteve, nesta quarta-feira (13), em Campina Grande, onde autorizou a abertura de licitação para a execução do gramado esportivo com sistema de drenagem e irrigação, padrão Fifa, do Estádio Governador Ernani Sátyro, “O Amigão”.

Em seguida, o chefe do Executivo Estadual inspecionou as obras na PB-138, trecho Catolé de Boa Vista/Boa Vista, com 16 km de extensão e R$ 13 milhões de investimento. Estiveram presentes deputados estaduais, auxiliares do Governo e lideranças da região.

Para a implantação do gramado esportivo com sistema de drenagem e irrigação no Amigão serão disponibilizados recursos na ordem de R$ 1,9 milhão, proporcionando a melhoria nas condições do estádio.

“O Amigão ganhará um gramado ultramoderno com gramas adequadas para todos os estádios onde se realizam campeonatos da Fifa. Já fizemos uma grande reforma no Amigão para modernizar este estádio e, em breve, teremos aqui o que existe de mais moderno em termos de gramado com um investimento de quase R$ 2 milhões. Estamos fazendo vários investimentos e espero que isso reflita no crescimento do futebol da Paraíba”, comentou o governador Ricardo Coutinho.

De acordo com o secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Bruno Roberto, o gramado do Amigão tem mais de 42 anos e nunca havia passado por uma grande intervenção. “Era um pleito muito reivindicado e necessário, porque o gramado deste estádio não era qualificado. Com a implantação do sistema de drenagem e irrigação, assim como a colocação de uma grama adequada, o local terá um gramado similar ao do estádio Almeidão, ficando apto para qualquer jogo”, garantiu.

Foto: Secom/PB

“Quero parabenizar o governador por esta obra que vai valorizar ainda mais o futebol da Paraíba. Ele garantiu que ia modernizar o gramado do Amigão e hoje dá o pontapé inicial para essa ação que irá adequar o estádio ao padrão Fifa”, comemorou o presidente da Federação Paraibana de Futebol, Amadeu Rodrigues.

PB-138 – Após a visita ao Amigão, o governador inspecionou a estrada de Catolé de Boa Vista, distrito de Campina Grande, que recebe um investimento de R$ 13 milhões com recursos do Tesouro Estadual e vai beneficiar, aproximadamente, 400 mil habitantes de Campina Grande e Boa Vista.

“Já fizemos outras obras de mobilidade aqui em Campina Grande, como a estrada de Jenipapo, a Avenida João Suassuana e muitas outras que trazem mais qualidade de vida ao povo. A estrada de Catolé de Boa Vista/Boa Vista vai facilitar o deslocamento até outras cidades do Cariri e também contribuir com o crescimento do comércio”, afirmou o governador Ricardo Coutinho.

A obra na PB-138 compreende serviços como terraplenagem em cortes e aterros, pavimentação asfáltica, sistema de drenagem para águas pluviais e subterrâneas, cercas de segurança da faixa de domínio e sinalização. Cerca de 700 veículos passam diariamente pela localidade.

Foto: Secom/PB

Segundo o secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, João Azevêdo, essa obra vai interligar a região do Cariri a Campina Grande, fazendo com que se reduza cerca de 20 a 30 km do trajeto. “Dessa forma, o motorista economiza tempo e reduz a distância entre as localidades. É mais uma grande obra de mobilidade urbana feita por este Governo”, concluiu o secretário.

De acordo com o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Carlos Pereira, a previsão é que a obra na estrada PB-138 seja concluída em dezembro deste ano, acabando com os transtornos para os motoristas e motociclistas que passam pelo local e facilitando a vida da população.