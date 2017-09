Governador anuncia ações para melhorar a segurança na região de Campina Grande

O governador Ricardo Coutinho esteve, nesta terça-feira (19), em Campina Grande, onde participou da reunião de monitoramento das forças de segurança e anunciou várias ações para a região.

Na ocasião, o governador implantou a 2ª etapa do sistema de radiocomunicação digital na 2ª Região Integrada de Segurança Pública (Reisp), com sede em Campina Grande, englobando 107 municípios. O sistema vai integrar 30 cidades da região.

O chefe do Executivo estadual também assinou o Decreto criando o 15º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Esperança; anunciou a criação da 22ª Área Integrada de Segurança Pública (Aisp), em Campina Grande, com compatibilização territorial de área do 10º BPM, com a 22ª Delegacia Seccional e criou sete Companhias Independentes de Polícia Militar, unidades operacionais em nível tático nas Áreas Integradas de Segurança e Defesa Social.

Também estiveram presentes na solenidade, realizada no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), a vice-governadora Lígia Feliciano, o secretário da Segurança e Defesa Social, Cláudio Lima, o comandante geral da Polícia Militar, coronel Euller Chaves, o delegado geral da Polícia Civil, João Alves, o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Jair Carneiro, o superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Douglas Uchôa, deputados estaduais, auxiliares do Governo e outras autoridades da área da segurança pública.

Para o governador Ricardo Coutinho, é fundamental a ampliação do sistema de comunicação digital, que em breve estará funcionando em todo o Estado.

“Esse sistema representa uma grande inovação com tecnologia Tetra, que integra as regiões e facilita o trabalho das forças de segurança. Isso vai nos dar uma possibilidade concreta de mais agilidade e rapidez nas respostas para as ocorrências. Os profissionais têm rádios seguros e com qualidade de primeiro mundo. Também estamos reforçando e enraizando melhor a nossa estrutura de segurança, criando a 22ª Aisp e também criando mais um Batalhão, lá em Esperança, que reforça o policiamento na região”, comentou o governador.

O secretário da Segurança e Defesa Social, Cláudio Lima, informou que o novo sistema de radiocomunicação permite total segurança na comunicação entre os profissionais das forças de segurança.

“O sistema usa uma tecnologia de ponta que traz toda uma eficiência e vai cobrir 100% do Estado. Hoje, por exemplo, já podemos falar da Praça do Meio do Mundo com uma pessoa que esteja em Cabedelo, de forma ágil e com extrema qualidade. A terceira etapa do sistema será implantada no sertão da Paraíba”, disse.

O sistema digital é composto por softwares e rádios (hand talks), além de outros equipamentos modernos e de última geração (Sistema Tetra) utilizados em países da Europa.

A tecnologia começou a funcionar, inicialmente, na região metropolitana de João Pessoa e, a partir de agora, também funciona na região de Campina Grande, que recebe cerca de mil equipamentos, proporcionando às Polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Sistema Penitenciário, PRF e Departamento Estadual de Trânsito (Detran) uma radiocomunicação criptografada, segura e com qualidade.

O sistema representa um investimento de R$ 33 milhões, em parceria com o Governo Federal.

O representante da Motorola Solutions Brasil, Alexandre Giarola, lembrou que, desde junho, o sistema de radiocomunicação já funciona na região metropolitana de João Pessoa.

“Não temos nenhum outro Estado da Federação que tenha cobertura total digital através da radiocomunicação. A experiência na Grande João Pessoa, que já está em funcionamento há alguns meses, está sendo muito positiva. O retorno dos profissionais tem sido bom e não tivemos problemas com interferências. A qualidade do sistema está garantida”, afirmou.

“A gente vem com um trabalho muito intenso na região, que compreende Campina Grande, Massaranduba, Lagoa Seca e Boa Vista na luta contra a criminalidade. Com essa reformulação anunciada hoje pelo governador, a gente vai ter um suporte maior, a partir do momento que passamos a dividir a gestão, concentrando esforços em áreas mais aproximadas. Então você está pegando uma lente que é aberta para quatro cidades e reduzindo para um foco maior, onde teremos cada comandante focado em determinada área. São medidas muito importantes e que vão favorecer toda a comunidade dessa região”, garantiu o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, tenente coronel Lamark.

Redução de crimes – Durante a reunião de monitoramento, realizada mensalmente com representantes das Forças da Segurança, o governador Ricardo Coutinho agradeceu o empenho dos profissionais da área e reforçou o pedido por mais empenho no combate a violência.

“Peço a todos que continuem lutando contra a criminalidade. Sei que o trabalho tem sido feito, tanto que somos o único Estado com redução de homicídios, consecutivamente, nos últimos anos, desde 2012. Mas temos que continuar nos esforçando para obter resultados positivos mês a mês”, falou o governador.

Segundo dados da Secretaria de Segurança e Defesa Social, de janeiro a agosto de 2017, houve uma redução de 3,8% no número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2016, foram registrados 883 homicídios, enquanto este ano foram 849.

Houve ainda uma redução de 19% nos homicídios contra mulheres no Estado. Em 2016, foram 72 vítimas contra 58 em 2017.

Também ocorreu uma redução de 27% em relação aos crimes contra instituições bancárias, sendo registradas 78 ocorrências de janeiro a agosto de 2016 e 57 em 2017. Neste mesmo período, em 2016, foram apreendidos 752,5 quilos de drogas, enquanto em 2017 foram 1394,6 toneladas de drogas, um aumento de 85% nas apreensões.

“Estamos trabalhando de forma integrada para obter resultados positivos, buscando garantir a segurança para a população e o combate à violência na Paraíba. É um trabalho constante que pede o empenho de todos”, pontuou o secretário Cláudio Lima.