Governador afirma que ”figurão” envolvido no assassinato de radialista vai aparecer

O governador Ricardo Coutinho (PSB) ao falar à imprensa, nessa quinta-feira (31), sobre a redução de homicídio, de estupros às mulheres e a resolutividade de casos complicados pela Polícia Civil da Paraíba, citou como exemplo o assassinato do radialista Ivanildo Viana, ocorrido em fevereiro de 2015.

Ele admitiu que há um “figurão” envolvido e que vai aparecer, ou seja, terá o nome divulgado e preso.

“Eu dei autonomia total à polícia, a polícia age, independente, do sobrenome que for. Aliás, todo mundo já percebeu isso aqui. Pode até me incomodar a autonomia, mas é o preço, é o jogo e está correto. É assim mesmo”, destacou o governador se referindo à prisão de Rodolfo Carlos, que atropelou um agente do Detran, que morreu no local do acidente e foi preso.

Foto: Paraibaonline

O governador afirmou ainda que vai aparecer quem deve aparecer e que nada ficará encoberto, até por ter uma consciência muito grande sobre a competência das polícias da Paraíba.

“Nós estamos vivendo um surto de criminalidade no país. Isso é muito alto e ao mesmo tempo é uma guerra entre o crime organizado, e nós estamos no meio disso”, avaliou.

Ricardo Coutinho enfatizou ainda que vem monitorando número a número os casos de homicídios na Paraíba e fez comparações entre outros estados do Nordeste com a Paraíba.

Segundo ele, somente no último final de semana foram 33 homicídios no Rio Grande do Norte, o dobro da Paraíba.

“Tivemos meses difíceis como junho e agosto, mas nós não paramos. Vou entregar agora mais 100 motos em Campina Grande e criar ainda um batalhão e mais uma AISP (Área Integrada de Segurança Pública) e ainda um batalhão no município de Esperança”, destacou.

Caso Ivanildo Viana

O radialista Ivanildo Viana foi assassinado no dia 27 de fevereiro de 2015, no Km 80 da rodovia federal BR-101, no município de Santa Rita, Região Metropolitana de João Pessoa. E somente nessa quarta-feira (30), a polícia prendeu os envolvidos no assassinato. O crime foi encomendado por R$ 75 mil, segundo a Polícia Civil.

O suposto mandante do homicídio ainda não foi identificado, que seria este “figurão” ao qual o governador se referiu.

Os suspeitos presos por participação na morte do radialista são o que pagou pela morte, dois intermediários, dois executores e dois no apoio.

Um dos suspeitos apontados como executor do homicídio também está envolvido no assassinato da diretora da cadeia de Ingá.