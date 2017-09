Governador abre em João Pessoa 50ª Expofeira Paraíba Agronegócios

O governador Ricardo Coutinho abriu, nesse domingo (17), a 50ª edição da Expofeira Paraíba Agronegócios, evento realizado no Parque de Exposições Henrique Vieira de Melo, em João Pessoa.

Com o tema Tecnologia no Campo, a Expofeira vai reunir até o próximo domingo (24) produtores de várias partes, com expectativa de que o volume de negócios gerados ultrapasse os R$ 20 milhões.

A novidade desta edição é a realização de duas exposições nacionais e três regionais.

Foto: Secom/PB

Na abertura da Expofeira Paraíba Agronegócios, o governador Ricardo Coutinho destacou a reestruturação do evento em meio aos desafios de uma crise econômica enfrentada pelo País.

“É um momento de colocar a agropecuária no lugar em que ela merece estar, de recuperação e expansão da economia. Ao mesmo tempo, uma expofeira desse porte abre várias possibilidades, como financiamento, investimento em energia solar”, afirmou.

Ricardo destacou, ainda, que a 50ª Expofeira Paraíba Agronegócios representa os investimentos do Governo do Estado em setores estratégicos, como recursos hídricos.

“Teremos a conclusão da primeira etapa do Canal Acauã-Araçagi, com seis mil hectares disponíveis para a fruticultura, para os grãos, a maior obra que o Estado já construiu, com 42 quilômetros já prontos”, completou.

Já o secretário do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Rômulo Montenegro, ressaltou que a expectativa é que esta edição da Expofeira Paraíba Agronegócios supere a edição passada.

“A grande novidade do evento é a realização de duas exposições nacionais, com raças como Sindi, e três regionais”, acrescentou.

“A retomada dessas feiras pelo Governo do Estado tem proporcionado grandes retornos ao setor agropecuário”, prosseguiu.

Participaram ainda da solenidade de abertura da Expofeira Paraíba o secretário de Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, João Azevedo; o secretário executivo da Pesca, Sales Dantas; o presidente da Gestão Unificada, Nivaldo Magalhães, entre outros auxiliares do Governo do Estado, além dos deputados Gervásio Maia, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), e João Gonçalves.

Foto: Secom/PB

Na ocasião, o governador Ricardo Coutinho e o secretário Rômulo Montenegro receberam da Associação dos Criadores de Mangalarga Marchador troféus em reconhecimento pelos investimentos do Governo do Estado no setor agropecuário.

A 50ª Expofeira Paraíba Agronegócios acontece até o próximo domingo (24) no Parque de Exposições Henrique Vieira de Melo, no bairro Cristo Redentor, em João Pessoa.

A estimativa é que mais de 80 mil pessoas visitem o evento, com horário de visitação das 10h às 22h.

A Expofeira Paraíba terá em média 100 atrações simultâneas, incluindo feira da agricultura familiar, premiações, leilões, concursos, desfiles e shows.

Foto: Secom/PB

Ao todo, participam do evento mais de dois mil animais, distribuídos em mais de 40 raças.

Estão reunidos na Expofeira Paraíba Agronegócios criadores de estados como Alagoas, Bahia e Pernambuco, além do Rio de Janeiro, São e Minas Gerais, por exemplo.

A Expofeira Paraíba é um dos maiores eventos do setor agropecuário da região Nordeste.