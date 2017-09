Gestão de Luciano Cartaxo vai integrar inserções do PSD na mídia

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, volta a ocupar as inserções do Partido Social Democrático a partir desta quinta-feira (14), como principal referência de administração pública do PSD na Paraíba.

Em filmes e spots de rádio veiculados obrigatoriamente em horário nobre, em todas as emissoras do Estado, ele é apresentado como exemplo dos compromissos que a legenda vem honrando.

O governo Luciano Cartaxo recebeu, recentemente, o título de melhor modelo de gestão municipal da Paraíba e segundo melhor entre as capitais do Nordeste, estando à frente de Recife, Natal, Salvador, Aracaju, Maceió, São Luís e Teresina, conforme levantamento realizado pelo Conselho Federal de Administração nas mais de 5,5 mil cidades brasileiras.

O CFA criou um ranking nacional por meio do Índice de Governança Municipal, elaborado a partir de indicadores de finanças públicas, saúde, educação, planejamento urbano, habitação, articulação institucional e gestão de recursos humanos.

João Pessoa também se destaca por ter ficado, no ano passado, entre as três melhores experiências de gestão por resultados das mais de 90 estudadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na América Latina.

“Luciano é um exemplo do compromisso que o PSD tem com o trabalho, com o diálogo e com uma Paraíba melhor”, afirma o texto da inserção, mostrando a bem-sucedida trajetória de Cartaxo, um sertanejo de Sousa que chegou a João Pessoa ainda adolescente e que hoje é prefeito reeleito da Capital – depois de ter sido vereador, deputado estadual e vice-governador da Paraíba.

“É um gestor público reconhecido em todo o Estado, com uma administração premiada dentro e fora do país, por resultados que têm mudado a cidade e a vida das pessoas”.

Nos últimos dias, o prefeito já vinha protagonizando outras inserções do PSD, junto com o deputado federal Rômulo Gouveia, presidente estadual do partido.

Estes filmes e spots reforçam a transformação na vida dos pessoenses com um conjunto histórico de obras realizadas na cidade, a exemplo das mais de 5,6 mil casas entregues e do Novo Parque da Lagoa.