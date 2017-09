Furne sedia curso de atualização sobre a Reforma Trabalhista em Campina Grande

foto: Paraibaonline

O presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas e juiz do trabalho, André Machado, comentou em entrevista sobre o curso que está sendo promovido pela Escola Superior da Magistratura Trabalhista, em parceria com a Furne, na cidade de Campina Grande e destacou que o intuito é debater com advogados, juízes, alunos e professores da área do Direito sobre a Reforma Trabalhista que está sendo proposta.

André avaliou que a Reforma precisa ser analisada em suas propostas pois, segundo ele, alguns aspectos do textos “podem levar a mitigar a atuação do juiz do trabalho, como na questão da tarifação do dano moral”.

– Esse curso é aberto, mas é mais voltado para aqueles que lidam com o Direito do Trabalho. O intuito é debater os aspectos mais polêmicos da reforma e saber o que a reforma representa, o que tem de bom e o que tem de ruim – pontuou.

O curso acontece durante cinco sábados e tem início no próximo sábado (16), às 9h, na Furne, situada na Rua Getúlio Vargas, na Prata. Serão 36 horas e 9 módulos, com direito a certificado. As inscrições podem ser feitas no local do curso ou através do telefone (83) 9 8650-0774. O valor do curso é único e custa R$500.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.