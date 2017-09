Furacão Irma toca terra no extremo sul dos EUA

Foto: Gerben van Es/Netherlands Ministry of Defence

O furacão Irma tocou a terra hoje (10) nas ilhotas da Flórida, no extremo sul dos Estados Unidos, com ventos de até 215 quilômetros por hora (km/h), informou o Centro Nacional de Furacões (NHC).

Em um boletim especial, emitido às 7h (horário local, 8h em Brasília), o NHC indicou que a parte norte do olho do furacão alcançou as ilhotas da Flórida, onde há horas se sentem com força os embates do vento. As informações são da Agência EFE.

Irma, que deixou um rastro de pelo menos 25 mortos e consideráveis danos materiais no Caribe, se encontra a 25 quilômetros ao sudeste de Key West e se desloca a uma velocidade de 13 km/h.

Em Miami, a força dos ventos e as chuvas geradas pelo furacão já começaram a fazer estragos na manhã de hoje. Há ruas inundadas e árvores caídas. As ruas, totalmente vazias, são iluminadas pela intensidade dos raios e o forte vento se deixa notar nos edifícios da cidade, que recebem o impacto de objetos que saem voando devido às fortes sequências.

Em Miami Beach, a popular Collins Avenue também se viu inundada e se teme que os efeitos possam ser muitos piores à medida o furacão vá se aproximando e gere um possível aumento do nível do mar, o que afetaria as numerosas áreas costeiras da região.

As dimensões do Irma fazem com que os seus ventos com força de furacão se estendam até 130 quilômetros de seu centro e os de força de tempestade tropical sejam sentidos a até 350 quilômetros.