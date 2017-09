Furacão Irma faz três primeiras vítimas na Flórida

foto: Es/Mediacentrum Defensie

O furacão Irma causou a morte de três pessoas na Flórida, estado que recebeu nesta madrugada o impacto do olho do ciclone em suas ilhotas no extremo sul dos Estados Unidos, informaram meios de comunicação locais.

Um homem morreu no sábado (9) quando a caminhonete que conduzia sofreu um acidente no condado de Monroe, onde se encontram as ilhotas, após perder o controle do veículo devido a um golpe de vento.

Segundo a emissora de televisão ABC, outras duas pessoas morreram em um acidente no condado de Hardee, no interior da Flórida, devido às fortes chuvas provocadas pelo furacão.