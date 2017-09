Fundac firma parceria com a UFPB e garante abertura de estágios para estudantes

A Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente “Alice de Almeida” (Fundac) firmou parceria com a coordenação do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba e abriu estágios para estudantes dos cursos de Pedagogia e Psicopedagogia.

A iniciativa da Fundação visa explorar o potencial da UFPB e estimular a troca de experiência dentro da socioeducação, fortalecendo, assim, o caráter educativo da instituição com a melhoria do atendimento socioeducativo dentro das unidades de internação para jovens e adolescentes em conflito com a lei.

A parceria teve o seu pontapé inicial durante reunião no Centro de Educação, na UFPB, articulada pela coordenadora do Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas da UFPB, a professora Adelaide Alves Dias.

A reunião contou ainda com a participação do presidente da Fundac, Noaldo Meireles; da coordenadora do eixo Educação, Roberta Alencar; da coordenadora de Estágio da Fundação, Conceição Belmiro; do diretor do Centro de Educação, Wilson Aragão, e do coordenador do curso de Psicopedagogia, Éder Dantas.

O próximo passo da parceria, segundo Conceição Belmiro, é pensar, junto às coordenações pedagógicas da Escola Integral Cidadã, uma proposta de estágio que contribua com o projeto de vida de adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas na Fundac. “A parceria também se propõe a casar a educação e a psicopedagogia, detectando distúrbios, dislexia, e a questão dos suicídios, entre outras. Essa próxima reunião buscará construir uma proposta pedagógica de estágio para além da educação regular”, explicou.

Foto: Secom/PB

Para Noaldo Meireles, presidente da Fundac, a parceria entre a Fundação e as coordenações dos cursos de Pedagogia e Psicopedagogia, tem o objetivo de formar profissionais com conhecimento direto nas áreas. “Nosso objetivo é permitir e possibilitar estágios que ajudarão no trabalho dos técnicos, e no andamento e acompanhamento das avaliações dos jovens e adolescentes internos nas unidades socioeducativas do Estado”, complementou.

Segundo Wilson Aragão, o Centro nunca teve uma atuação mais efetiva da pedagogia social como projeto coletivo. “Essa articulação com a Fundac para tratar da pedagogia e psicopedagogia social, com a abertura de estágios para os nossos estudantes para que eles possam conhecer a realidade e contribuir para modificar esta realidade para melhor, é muito importante para nós. Agradeço ao professor Noaldo que nos traz a oportunidade de dialogar e construir essa ponte entre a Fundação e o Centro de Educação”, disse o diretor.

“É muito bom fortalecer, cada vez mais, o caráter educativo das instituições que cuidam de jovens e adolescentes em conflito com a lei. Para nós, será um momento importante de experiência profisional. Tanto ganha o curso de Psicopedagogia, no sentido de uma aprendizagem mais aplicada no dia a dia, como ganha o Estado, na medida em que terá o caráter educativo fortalecido nas instituições”, disse Éder Dantas, coordenador do curso de Psicopedagogia da UFPB.