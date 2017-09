Frente Parlamentar discute entraves ao empreendedorismo em João Pessoa

A Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realizou uma reunião, na manhã dessa segunda-feira (18), no Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba (Sebrae- PB).

No encontro, discutiram-se temas como a desburocratização de assuntos e de normas municipais que afetam o setor empresarial; leis que incentivem o empreendedorismo; e a possibilidade de revogar normas municipais que estão desatualizadas ou em desuso.

Foto: Ascom

Durante o encontro, também se falou na possibilidade de a CMJP e o Sebrae-PB realizarem um evento.

“Seria um dia de reuniões, com os vereadores, o Sebrae e o segmento empresarial, para averiguarmos, perante à Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, quais leis existentes em João Pessoa que são entraves a esse nicho”, atestou o vereador Thiago Lucena (PMN), que é presidente da Frente.

“Imagine se todos os empreendedores que trabalham no comércio alimentício [do mais simples ao que tem o maior negócio] tiverem que oferecer cardápio trilíngue? Isso pode ser um entrave a muitos comerciantes. Por isso, faremos um levantamento, com a Comissão que atualiza as leis em desuso na Capital, para diagnosticar quais as normas que afetam diretamente os empreendedores”, adiantou Thiago Lucena.

Também estiveram presentes o diretor técnico do Sebrae-PB, Luiz Alberto Amorim; o gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas do órgão, Franco Tavares; e o Consultor do Sebrae-PB, João Peixoto.

Além deles, também participaram os vereadores Damásio Franca (PP); Lucas de Brito (PSL/Livres) e Tibério Limeira (PSB).