Fórum de Secretários de Turismo da Região Metropolitana se reúne em Bayeux

foto: Secom/JP

Nesta segunda-feira (4), representantes de treze municípios paraibanos participarão da III Reunião do Fórum Permanente de Secretários de Turismo da Região Metropolitana de João Pessoa. O encontro acontecerá na sede da Aliança Bayeux Franco Brasileiro, localizada na Avenida Liberdade, em Bayeux.

Além de João Pessoa, fazem parte do Fórum as cidades do Conde, Alhandra, Caaporã, Pitimbu, Santa Rita, Bayeux, Pedras de Fogo, Lucena, Rio Tinto, Mamanguape, Cabedelo e Cruz do Espírito Santo. O secretário de Turismo de João Pessoa, Fernando Milanez é o presidente do Fórum.

Na pauta, está prevista a apresentação do Projeto Capacita Brasil pela professora Verônica Jary, o Projeto Bayeux, reestruturação do pavimento, melhoria nas placas em dois idiomas, paisagismo local e a criação do Conselho Municipal de Turismo na cidade de Bayeux.

A meta do Fórum é desenvolver projetos específicos por meio de uma nova concepção em fazer e desenvolver o turismo, buscando parcerias, estimulando investimentos e aproximando as pessoas no processo de desenvolvimento das atividades relacionadas ao turismo paraibano.