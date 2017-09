Forrozeiros voltam a movimentar a Vila do Artesão em Campina Grande

foto: Codecom/CG

Cerca de 250 pessoas aproveitaram mais uma edição do Forró na Vila, neste sábado que acontece semanalmente na Praça de Alimentação da Vila do Artesão em Campina Grande. Quem animou o arrasta pé, que acontece de forma gratuita, foi o trio Forró Campina.

O projeto da Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE), tem como principal objetivo valorizar a cultura popular nordestina, através dos artistas da terra, além de tornar a Vila do Artesão ainda mais atrativa, oferecendo uma excelente opção de laser para as pessoas.

Já se tornou rotina semanal, na Rainha da Borborema, dançar forró de graça na Vila do Artesão todos os sábados através do projeto. O público tem sido crescente desde o retorno do Forró na Vila. Até mesmo pessoas de municípios vizinhos estão saindo de suas cidades para aproveitar o arrasta pé.

O presidente da AMDE, vereador Nelson Gomes, falou sobre mais uma ação do projeto.

“O Forró na Vila tem sido cada vez mais prestigiado pelas pessoas. São ações simples que beneficiam a Vila do Artesão e também aquele cidadão que procura uma opção de laser gratuita e saudável. Notamos a presença de pessoas de diversos lugares e de todas as idades, são famílias, grupos de amigos e idosos que comparecem, para aproveitar a programação. Através da valorização da cultura popular, temos tornado a Vila do Artesão cada vez mais prestigiada”, declarou Nelson Gomes.

O Forró na Vila oferece de forma gratuita a população, a apresentações de grupos de forró. As apresentações acontecem todos os sábados, na Praça de Alimentação da Vila do Artesão das 14h às 17h.

Além das programações artísticas, o público que visitar a Vila do Artesão pode aproveitar o espaço público para conhecer o artesanato produzido em Campina Grande. São mais de 200 artesãos produzindo e comercializando seus produtos. A Vila do Artesão funciona das 10h às 18h da segunda-feira ao sábado.